Speed-dating patrimonial, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Speed-dating patrimonial Samedi 28 novembre, 10h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Sur Inscription, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:30:00+01:00

L’équipe du Patrimoine et des Archives vous invite à découvrir des documents uniques sortis spécialement des réserves.

Le principe : chaque bibliothécaire vous présente (par groupe de deux ou trois) un document que vous pourrez observer de près, peut-être même toucher ! Mais attention, à la sonnerie vous devrez l’abandonner pour passer au suivant : alors gardez bien les yeux ouverts…

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}]

Découverte de documents sortis spécialement des réserves

Collections Médiathèque de Roubaix