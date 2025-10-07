Speed dating solaire Ferme du Bignon, salle du Semoir Orvault
Speed dating solaire Ferme du Bignon, salle du Semoir Orvault mardi 7 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte
Vous prévoyez une installation solaire sur la métropole nantaise ?L’équipe France Rénov’ répond à vos questions de manière concrète etpersonnalisée ! Pour comprendre la différence entre productionphotovoltaïque et chauffage solaire, pour évaluer le potentiel de productionde toiture grâce au cadastre solaire ou pour dimensionner une installation(énergie produite, investissement), participez à notre speed dating solaire.
Ferme du Bignon, salle du Semoir Orvault 44700