Speed dating solaire Ferme du Bignon, salle du Semoir Orvault mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte

Vous prévoyez une installation solaire sur la métropole nantaise ?L’équipe France Rénov’ répond à vos questions de manière concrète etpersonnalisée ! Pour comprendre la différence entre productionphotovoltaïque et chauffage solaire, pour évaluer le potentiel de productionde toiture grâce au cadastre solaire ou pour dimensionner une installation(énergie produite, investissement), participez à notre speed dating solaire.

Ferme du Bignon, salle du Semoir Orvault 44700