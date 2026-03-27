Speed Dating Solaire Salle Magnolia Mauves-sur-Loire
Speed Dating Solaire Salle Magnolia Mauves-sur-Loire lundi 1 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 18:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription
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Salle Magnolia Mauves-sur-Loire 44470
https://framaforms.org/speed-dating-solaire-mauves-sur-loire-01062026-1768921371
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