Speed Dating Ste Colombe Val-de-Bonnieure

Speed Dating

Ste Colombe Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

1 cocktail offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre célibataires

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Ste Colombe Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88

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English :

Single dating

L’événement Speed Dating Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente