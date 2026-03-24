Speed Dating Ste Colombe Val-de-Bonnieure
Speed Dating Ste Colombe Val-de-Bonnieure samedi 25 avril 2026.
Speed Dating
Ste Colombe Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
1 cocktail offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Rencontre célibataires
.
Ste Colombe Moulin de Jaulay Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 43 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Single dating
L’événement Speed Dating Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Val-de-Bonnieure (Charente)
- Théâtre 30 ans de l’Amicale des Drôles et Drôlesses Salle socio-culturelle Val-de-Bonnieure 26 avril 2026
- Sentier du logis Val-de-Bonnieure / Saint-Amant-de-Bonnieure Val-de-Bonnieure Charente 1 mai 2026
- Sentier de la Tardoire Val-de-Bonnieure / St Angeau Val-de-Bonnieure Charente 1 mai 2026
- Sentier des Palombes Val-de-Bonnieure / Ste Colombe Val-de-Bonnieure Charente 1 mai 2026
- Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente 1 mai 2026