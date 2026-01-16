Speed Gaming ou après-midi jeux Place de la mairie Saint-Georges-Montcocq

Speed Gaming ou après-midi jeux

Place de la mairie 47 Avenue du Cotentin Saint-Georges-Montcocq Manche

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

L’APE de l’école des Fontenelles vous propose de jouer !

En partenariat avec la communauté du jeu et le club des aînés de St Georges, de nombreux jeux de société et des animations seront à disposition pour les joueurs de 3 à 99 ans !

Au programme

– des jeux de société sur table vous serez guidés par des bénévoles de la communauté du jeu pour découvrir de nouveaux jeux.

– des jeux grandeur nature un jeu de l’oie géant, un loup-garou, un dooble géant et des jeux en bois.

– une fresque éphémère à créer par les enfants.

– une découverte du jeu de cartes le plus populaire la belote.

– une initiation au tricot.

Un petit bar vous proposera gâteaux et boissons.

Venez vous amuser ! .

+33 6 85 01 01 17 ape.ecoledesfontenelles@gmail.com

Speed Gaming ou après-midi jeux

