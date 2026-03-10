Speed loto

Salle des sports Mignovillard Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ouverture des portes à 19h.

Début des jeux à 20h30.

Surprise pour toute réservation avant le 15 mai.

Petite restauration sur place. .

Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 13 65 78

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English : Speed loto

L’événement Speed loto Mignovillard a été mis à jour le 2026-03-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA