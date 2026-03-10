Speed loto Mignovillard
Speed loto Mignovillard samedi 30 mai 2026.
Speed loto
Salle des sports Mignovillard Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ouverture des portes à 19h.
Début des jeux à 20h30.
Surprise pour toute réservation avant le 15 mai.
Petite restauration sur place. .
Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 13 65 78
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English : Speed loto
L’événement Speed loto Mignovillard a été mis à jour le 2026-03-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA