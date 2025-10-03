Speed-meeting géographique Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Speed-meeting géographique Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Faites connaissance avec les géographes grâce à des rencontres individuelles sur mesure ! Plus de vingt géographes de tous âges et de tous horizons seront là pour vous raconter comment ils observent les espaces du monde entier, comment ils vivent sur le terrain, et comment ils mènent leurs recherches. Ensuite, vous aurez un quart d’heure pour satisfaire votre curiosité géographique sur tous les sujets possibles.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie