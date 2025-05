Speed Networking des indépendants – HEC Alumni Paris, 16 juin 2025, Paris.

Speed Networking des indépendants HEC Alumni Paris Lundi 16 juin, 18h30 sur inscription

Speed Networking des indépendants à HEC Alumni

Le club des Expert.e.s et Consultant.e.s Indépendant.e.s HEC, le Rendez-vous des Entrepreneures des Alumni Sciences Po et XMP Consult sont ravis de t’inviter au 1er Speed Networking conjoint de l’année 2025 pour:

• Faire de nouvelles connaissances professionnelles et élargir ton réseau

• Faire connaître tes projets et tes savoir-faire

• Partager tes bonnes astuces, pratiques et contacts

Quelle que soit ton activité, cet événement t’apportera de nouvelles opportunités dans un cadre convivial, bienveillant et solidaire, en te permettant de multiplier les rencontres productives.

Voici les temps forts de la soirée :

– Accueil 18h30 -> démarrage 19h

– 3 tours de table de 30 minutes environ : présentation de chacun en 2 minutes (#préparetonpitch) puis échanges

– Échanges conviviaux autour d’un verre : l’occasion d’enrichir certaines rencontres et/ou d’en faire de nouvelles !

Un fichier disponible pour les inscrits. Cela vous permettra d’avoir la liste des participants et leurs coordonnées et de prendre des notes personnelles sur chaque participant pendant l’événement afin de mieux vous souvenir de chacun suite à l’événement. Quelques jours avant l’événement, nous proposerons aux participants de compléter leurs informations pour préciser leur secteur d’activité, leur recherche, etc…

Rendez-vous lundi 16 juin 2025 à 18H30 à l’Association HEC

Hélène Watbot et Olivier Blandin

Nathalie Glorel et Elodie Parier

Antoine Jaulmes

pour le Club des Experts et Consultants Indépendants HEC

pour le Rendez-vous des Entrepreneures des alumni Sciences Po

pour XMP Consult

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-16T21:30:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/speed-networking-des-independants/2025/05/22/12611

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris