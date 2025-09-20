Speed visite du parcours permanent du musée Bertrand Musée Bertrand Châteauroux

Entrée libre et gratuite.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les étudiants du Centre d’Études supérieures de Châteauroux vous invitent à découvrir quelques œuvres du parcours permanent à travers des courtes présentations, tout au long de l’après-midi.

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

