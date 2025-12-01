Speed’ visite Église Saint André Châteauroux

Speed’ visite Église Saint André

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 15:00:00

fin : 2025-12-26 16:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Vous manquez de temps mais souhaitez découvrir un monument emblématique de Châteauroux ? Partez pour une visite express de l’église Saint-André !

On lui donne souvent, à tort, le titre de cathédrale. Et pour cause ! Avec ses volumes impressionnants, l’église Saint-André domine le ciel castelroussin. Profitez ainsi d’une visite express de ce fleuron du XIXe siècle, œuvre de l’architecte départemental, Alfred Dauvergne. En moins d’une heure, laissez-vous surprendre par son histoire, son architecture néogothique et ses vitraux remarquables. Une parenthèse culturelle rapide et conviviale, idéale pour éveiller votre curiosité et vous donner envie, qui sait, d’en savoir plus ! 3 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Running out of time but want to discover one of Châteauroux’s most emblematic monuments? Take an express tour of Saint-André church!

German :

Ihnen fehlt die Zeit, aber Sie möchten ein symbolträchtiges Bauwerk von Châteauroux entdecken? Machen Sie sich auf zu einer Expressbesichtigung der Kirche Saint-André!

Italiano :

Avete poco tempo ma volete scoprire uno dei monumenti più emblematici di Châteauroux? Fate una rapida visita alla chiesa di Saint-André!

Espanol :

¿No tiene tiempo pero quiere descubrir uno de los monumentos más emblemáticos de Châteauroux? Haga una visita rápida a la iglesia de Saint-André

