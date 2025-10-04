Speedbooking des auteurs de la Réunion Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît

Speedbooking des auteurs de la Réunion Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Antoine Louis Roussin La Réunion

La médiathèque souhaite organiser une animation originale et dynamique : le speedbooking. Ce projet a pour objectif de valoriser la richesse littéraire de l’île de La Réunion en promouvant ses auteurs, ses œuvres et ses maisons d’édition. Il vise également à encourager la lecture auprès d’un large public grâce à une approche interactive et captivante. Le speedbooking est un format innovant où plusieurs livres d’auteurs locaux sont présentés de manière rapide et immersive. Chaque œuvre est mise en lumière à travers des éléments clés : la couverture, le genre littéraire, le résumé, un extrait marquant, les thèmes abordés et la tranche d’âge des lecteurs. Ces sessions seront animées par deux blogueuses littéraires locales passionnées, reconnues pour leur engagement dans la promotion de la littérature réunionnaise. Pour dynamiser l’échange, les participants seront invités à répondre à une question sur chaque livre présenté, avec la possibilité de remporter l’ouvrage.

Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 Rue Montfleury, 97470 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion 0262508820 https://www.saint-benoit.re/page/193-mediatheques

