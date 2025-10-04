SPEEDBOOKING Médiathèque Benoite Boulard Le Port
SPEEDBOOKING Médiathèque Benoite Boulard Le Port samedi 4 octobre 2025.
SPEEDBOOKING Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion
15 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
Fin : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
Envie de découvrir le livre autrement ?
Le Speedbooking est une manière originale et
captivante de plonger dans la richesse littéraire
de La Réunion.
Cela grâce à une présentation rapide et
immersive de plusieurs livres, tous écrits par des
auteurs péi.
L’évènement dure 1h, pour une mise en lumière
de 10 ouvrages (ou 1h30 pour 12 à 15 ouvrages).
Chaque livre est valorisé avec des détails clés :
la couverture, le genre littéraire, le résumé, un
extrait marquant, les thèmes abordés et la
tranche d’âge des lecteurs.
Les sessions sont animées par deux blogueuses
littéraires passionnées, Coulsoum et France,
engagées dans la promotion de la littérature
réunionnaise.
Après chaque présentation, les
lecteurs sont invités à répondre
à une question sur le livre
pour tenter de le remporter.
Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091 [{« type »: « phone », « value »: « 0262435091 »}]
Envie de découvrir le livre autrement ?
Médiathèque Benoîte Boulard