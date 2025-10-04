SPEEDBOOKING Médiathèque Benoite Boulard Le Port

15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Envie de découvrir le livre autrement ?

Le Speedbooking est une manière originale et

captivante de plonger dans la richesse littéraire

de La Réunion.

Cela grâce à une présentation rapide et

immersive de plusieurs livres, tous écrits par des

auteurs péi.

L’évènement dure 1h, pour une mise en lumière

de 10 ouvrages (ou 1h30 pour 12 à 15 ouvrages).

Chaque livre est valorisé avec des détails clés :

la couverture, le genre littéraire, le résumé, un

extrait marquant, les thèmes abordés et la

tranche d’âge des lecteurs.

Les sessions sont animées par deux blogueuses

littéraires passionnées, Coulsoum et France,

engagées dans la promotion de la littérature

réunionnaise.

Après chaque présentation, les

lecteurs sont invités à répondre

à une question sur le livre

pour tenter de le remporter.

Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091 [{« type »: « phone », « value »: « 0262435091 »}]

