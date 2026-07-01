Speedbooking : Short Stories !, Promenade du Pin,

Informations pratiques

Speedbooking : Short Stories ! Jeudi 9 juillet, 17h30 Promenade du Pin

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T17:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T17:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00

Une présentation de 20 ouvrages en 20 minutes chrono pour combler vos lectures estivales et repartir avec les nouvelles de votre choix.

Lieu : Parc de la Promenade du Pin

En cas de mauvais temps l’activité a lieu en face du parc, à la Bibliothèque d’art et d’archéologie.

Une activité proposée dans le cadre du Grand Juillet

Promenade du Pin Promenade du Pin, [{« link »: « https://www.mahmah.ch/preparez-votre-visite/horaires-acces#58472 »}, {« link »: « https://grandjuillet.ch/evenements/speedbooking-short-stories/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenapin/

Bibliomobile

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