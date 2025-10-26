SPEED’N GEEK LEGENDARY EVENT Florac Trois Rivières

SPEED’N GEEK LEGENDARY EVENT Florac Trois Rivières dimanche 26 octobre 2025.

SPEED’N GEEK LEGENDARY EVENT

6 Place de l’ancienne gare Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Demi-journée

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Un après-midi fun et solidaire mêlant voitures, jeux vidéo et musique, au profit de l’association Arc en Ciel.

Au programme tournoi Mario Kart, rassemblement auto, concert “Le Petit Duo”, stands consoles, simulateur WRC et snacking sur place.

Un rendez-vous inédit à Florac !

Le Speed’N Geek Legendary Event, organisé par JD Entreprise 48 et Speed Mountain Lozère, mêle automobile, jeux vidéo et solidarité au profit de l’association Arc en Ciel.

Un après-midi convivial et intergénérationnel à ne pas manquer !

Au programme:

– Tournoi Mario Kart sur Nintendo Switch (16 participants lots à gagner) pré-inscription au tournoi obligatoire (16 places)

– Rassemblement de voitures anciennes et modernes

– Concert “Le Petit Duo”

– Stands consoles & simulateur WRC

– Boissons et snacking sur place

Tarifs:

Tournoi seul 10 € (5 € reversés à l’association)

Carte Gold Legendary Tournoi 20 € (tournoi + stands illimités)

Carte Gold Legendary Family Famille 15 € (stands consoles illimités, sans tournoi) .

6 Place de l’ancienne gare Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 08 96 42 91 jdentreprise48@gmail.com

English :

An afternoon of fun and solidarity, combining cars, video games and music, in aid of the Arc en Ciel association.

On the program: Mario Kart tournament, car rally, Le Petit Duo concert, console stands, WRC simulator and snacks on site.

German :

Ein Nachmittag voller Spaß und Solidarität, an dem Autos, Videospiele und Musik zugunsten des Vereins Arc en Ciel gemischt werden.

Auf dem Programm stehen: Mario Kart-Turnier, Auto-Treffen, Konzert Le Petit Duo , Konsolen-Stände, WRC-Simulator und Snacks vor Ort.

Italiano :

Un divertente pomeriggio di auto, videogiochi e musica a favore dell’associazione Arc en Ciel.

In programma: torneo di Mario Kart, rally automobilistico, concerto de Le Petit Duo, stand di console, simulatore WRC e spuntini in loco.

Espanol :

Una divertida tarde de coches, videojuegos y música a beneficio de la asociación Arc en Ciel.

En el programa: torneo de Mario Kart, rally automovilístico, concierto de Le Petit Duo, puestos de consolas, simulador de WRC y tentempiés in situ.

