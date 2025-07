Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port

Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port jeudi 31 juillet 2025.

Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze

Saint-Jean-Pied-de-Port Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

La traversée de la petite Bidouze est un site unique car des grottes d’initiation qui mêle aussi bien la spéléo et le canyonisme sont assez rares. Et en plus, il s’agit d’une traversée ! (une grotte qui possède deux entrées).

La progression assez aisée se déroule principalement dans le ruisseau souterrain qui chemine entre de belles parois. Des descentes en rappel (18m maximum) le long des cascades ponctuent ce parcours original et très esthétique. Peu après la cinquième cascade, la lumière du jour se distingue progressivement et on atteint l’entrée inférieure qui correspond à la résurgence du cours d’eau souterrain.

Durée env. 3h30 dans la cavité. Conditions à partir de 12 ans, savoir nager, prévenir en cas d’antécédents médicaux particuliers. Nombre maxi 8 personnes. Prévoir pique-nique. .

Saint-Jean-Pied-de-Port Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 31 37 alexisaugustin64@gmail.com

English : Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze

German : Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze

Italiano :

Espanol : Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze

L’événement Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque