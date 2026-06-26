Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port
Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze
Saint-Jean-Pied-de-Port Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
La traversée de la petite Bidouze est un site unique car des grottes d’initiation qui mêle aussi bien la spéléo et le canyonisme sont assez rares. Et en plus, il s’agit d’une traversée ! (une grotte qui possède deux entrées).
La progression assez aisée se déroule principalement dans le ruisseau souterrain qui chemine entre de belles parois. Des descentes en rappel (18m maximum) le long des cascades ponctuent ce parcours original et très esthétique. Peu après la cinquième cascade, la lumière du jour se distingue progressivement et on atteint l’entrée inférieure qui correspond à la résurgence du cours d’eau souterrain.
Durée env. 3h30 dans la cavité. Conditions à partir de 12 ans, savoir nager, prévenir en cas d’antécédents médicaux particuliers. Nombre maxi 8 personnes. Prévoir pique-nique. .
Saint-Jean-Pied-de-Port Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 31 37 alexisaugustin64@gmail.com
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English : Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze
L’événement Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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