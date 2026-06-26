Spéléo petite journée grotte des sources Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Spéléo petite journée grotte des sources

Saint-Jean-Pied-de-Port Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 13:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Cette belle cavité aquatique est idéale pour la découverte de la spéléo. Car, dans cette grotte, il n’y a pas de passage étroit ! Mais la progression réserve d’autres surprises. Des blocs à escalader débutent le parcours puis se présente un petit rappel sur corde (environ 7m). Un premier lac est l’occasion de s’immerger jusqu’à la taille (variable selon le niveau d’eau et la hauteur de chacun). C’est un peu froid mais avec la combinaison néoprène ça passe très bien ! Et la suite est encore mieux de l’eau de nouveau, une galerie supérieure richement décorée. Une grotte surprenante pas sa beauté qui dévoile la face cachée d’une résurgence mystérieuse.

Durée env. 2h30 dans la cavité. Conditions à partir de 10 ans, savoir nager, prévenir en cas d’antécédents médicaux particuliers. Nombre maxi 8 personnes. Transport vers le lieu de départ non compris (20min environ). .

Saint-Jean-Pied-de-Port Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 31 37 alexisaugustin64@gmail.com

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English : Spéléo petite journée grotte des sources

L’événement Spéléo petite journée grotte des sources Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque