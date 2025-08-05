Spéléo visite Place de la Trémoille Laval

Spéléo visite Place de la Trémoille Laval mardi 19 août 2025.

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-19 10:45:00

2025-08-19 2025-08-26

Une plongée exceptionnelle et riche en émotions dans un passage souterrain situé sous le Château.

Cette visite est accessible à partir de 10 ans

Réservation conseillée au 02 53 74 12 30 .

Place de la Trémoille Château de Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 patrimoine@laval.fr

English :

An exceptional, emotionally-charged dive into an underground passage beneath the Château.

German :

Ein außergewöhnlicher und erlebnisreicher Tauchgang in einem unterirdischen Gang unterhalb des Schlosses.

Italiano :

Un’immersione eccezionale e ricca di emozioni in un passaggio sotterraneo sotto lo Château.

Espanol :

Una inmersión excepcional y cargada de emoción en un pasadizo subterráneo bajo el Château.

L’événement Spéléo visite Laval a été mis à jour le 2025-06-25 par LAVAL TOURISME