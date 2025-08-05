Spéléo visite Place de la Trémoille Laval
Spéléo visite Place de la Trémoille Laval mardi 19 août 2025.
Spéléo visite
Place de la Trémoille Château de Laval Laval Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-19 10:00:00
fin : 2025-08-19 10:45:00
Date(s) :
2025-08-19 2025-08-26
Une plongée exceptionnelle et riche en émotions dans un passage souterrain situé sous le Château.
Cette visite est accessible à partir de 10 ans
Réservation conseillée au 02 53 74 12 30 .
Place de la Trémoille Château de Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 patrimoine@laval.fr
English :
An exceptional, emotionally-charged dive into an underground passage beneath the Château.
German :
Ein außergewöhnlicher und erlebnisreicher Tauchgang in einem unterirdischen Gang unterhalb des Schlosses.
Italiano :
Un’immersione eccezionale e ricca di emozioni in un passaggio sotterraneo sotto lo Château.
Espanol :
Una inmersión excepcional y cargada de emoción en un pasadizo subterráneo bajo el Château.
