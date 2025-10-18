SPELIM – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

SPELIM – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand samedi 18 octobre 2025.

SPELIM Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Samedi 18 octobre à la Coopérative de Mai, SPELIM dévoilera un show inédit autour de son nouvel album In Art We Trust. Musique, danse et arts visuels se croiseront pour créer une soirée immersive en compagnie de Flox et de Baptiste Ventadour sur scène, et de plusieurs street artists, qui transformeront le lieu en un univers vibrant et coloré. Un événement solaire, collectif et profondément créatif, où l’art devient un terrain de jeu, et le partage, une évidence.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63