Spera Le Beffroi Montrouge jeudi 2 octobre 2025.

Spera Le Beffroi Montrouge 2 – 5 octobre

Foire Internationale d’Art Urbain & Contemporain

SPERA transforme le Beffroi de Montrouge en carrefour international de l’art urbain contemporain. Pendant 4 jours, plus de 40 galeries et 100 artistes du monde entier feront vibrer plus de 1 000 m² d’exposition avec performances live, ateliers, concerts et rencontres.

Un hommage spécial sera rendu au Brésil, avec la participation de galeries de São Paulo (A7MA, Alma da Rua) et d’artistes emblématiques tels qu’Enivo, Fefe Talavera, Andre Mogle et Rafael Sliks. Une collaboration inédite réunira Seth et Tinho.

Créations en direct, live painting sur la place du Beffroi, collaborations spontanées orchestrées par URBAN ARTS Magazine.

Concerts exceptionnels : DJ Dee Nasty (3 octobre) et The Ringtones (4 octobre).

Ateliers créatifs pour enfants et familles avec POSCA et LAB Galerie.

Un événement hybride, vivant et engagé, ouvert à tous les publics, pour découvrir et célébrer la richesse et la vitalité des cultures urbaines contemporaines.

Début : 2025-10-02T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T19:00:00.000+02:00

Le Beffroi 2 Place Émile Cresp, 92120 Montrouge Quartier Portes de Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine