Spetacle de feu

Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Dans la continuité du marché de Noël, venez nombreux assister au spectacle de feu et pyrotechnique de la compagnie Le Cercle de Feu offert par la Mairie de Jullouville. Rendez-vous sur la place du Casino le samedi 20 décembre à 18h pour parfaire ces moments de festivités dans féérie de Noël .

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spetacle de feu

L’événement Spetacle de feu Jullouville a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Granville Terre et Mer