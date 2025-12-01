Spetacle de feu Jullouville
Spetacle de feu Jullouville samedi 20 décembre 2025.
Spetacle de feu
Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Dans la continuité du marché de Noël, venez nombreux assister au spectacle de feu et pyrotechnique de la compagnie Le Cercle de Feu offert par la Mairie de Jullouville. Rendez-vous sur la place du Casino le samedi 20 décembre à 18h pour parfaire ces moments de festivités dans féérie de Noël .
Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20
