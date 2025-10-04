Spetacle musical et conté Nogent-sur-Vernisson
Spetacle musical et conté Nogent-sur-Vernisson samedi 4 octobre 2025.
Spetacle musical et conté
29 Grande Rue Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 17:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Spectacle musical et conté
Spectacle « L’allumeur d’étoiles » par la Compagnie Co’Manie. Gratuit sur réservation .
29 Grande Rue Nogent-sur-Vernisson 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr
English :
Musical and storytelling show
German :
Musikalisches und erzähltes Spektakel
Italiano :
Spettacolo musicale e di narrazione
Espanol :
Espectáculo musical y de cuentacuentos
L’événement Spetacle musical et conté Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-08-30 par OT GATINAIS SUD