Spetacle musical et conté Nogent-sur-Vernisson samedi 4 octobre 2025.

29 Grande Rue Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Spectacle musical et conté

Spectacle « L’allumeur d’étoiles » par la Compagnie Co’Manie. Gratuit sur réservation .

29 Grande Rue Nogent-sur-Vernisson 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr

English :

Musical and storytelling show

German :

Musikalisches und erzähltes Spektakel

Italiano :

Spettacolo musicale e di narrazione

Espanol :

Espectáculo musical y de cuentacuentos

