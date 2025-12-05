SPETACLE NUAGE DE LUNE Le bourg Sacé
SPETACLE NUAGE DE LUNE Le bourg Sacé vendredi 5 décembre 2025.
Tarif : – –
Spectacle Nuage de Lune au bar la Grange
Laissez vous porter par les contes de ce duo de percussionnistes, qui vous mèneront dans un voyage étonnant ! .
Le bourg Bar associatif La grange Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire contact@saceladetente.com
English :
Nuage de Lune show at Bar La Grange
German :
Aufführung Nuage de Lune in der Bar la Grange
Italiano :
Spettacolo Nuage de Lune al bar la Grange
Espanol :
Espectáculo Nuage de Lune en el bar la Grange
