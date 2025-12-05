SPETACLE NUAGE DE LUNE Le bourg Sacé

SPETACLE NUAGE DE LUNE

Bar associatif La grange Sacé Mayenne

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Spectacle Nuage de Lune au bar la Grange

Laissez vous porter par les contes de ce duo de percussionnistes, qui vous mèneront dans un voyage étonnant ! .

contact@saceladetente.com

English :

Nuage de Lune show at Bar La Grange

German :

Aufführung Nuage de Lune in der Bar la Grange

Italiano :

Spettacolo Nuage de Lune al bar la Grange

Espanol :

Espectáculo Nuage de Lune en el bar la Grange

L’événement SPETACLE NUAGE DE LUNE Sacé a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Mayenne Co