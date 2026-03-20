Sp’Hinx invite Pierre Aucaigne Maison arts & loisirs Montfort-en-Chalosse

Sp’Hinx invite Pierre Aucaigne

Maison arts & loisirs 205 place foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

One man show Humour

Phénomène unique de la scène, Pierre AUCAIGNE incarne un directeur de théâtre dépassé entouré d’une galerie de personnages aussi fous qu’attachants ! Derrière ses mimiques frénétiques et son débit effréné, il cache un comédien d’une rare finesse. Maniant le geste et la parole avec une précision burlesque, il nous entraîne dans un univers aussi absurde qu’hilarant, où la folie douce devient un art à part entière. Entre délires absurdes et tendresse décalée, il nous embarque dans une soirée caritative canine… où rien ne se passe comme prévu.

Un spectacle irrésistible, explosif et inclassable du AUCAIGNE pur jus !!

À voir absolument une performance aussi imprévisible qu’inoubliable ! .

Maison arts & loisirs 205 place foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact.hinx40@gmail.com

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English : Sp’Hinx invite Pierre Aucaigne

L’événement Sp’Hinx invite Pierre Aucaigne Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Terres de Chalosse