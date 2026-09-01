Sp’Hinx invite PINCH OF CELT pôle culturel de Hinx, salle SerGio Hinx

Informations pratiques

Hinx

Sp’Hinx invite PINCH OF CELT

pôle culturel de Hinx, salle SerGio 112, route de dax Hinx Landes

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

PINCH of CELT, une histoire de passion et de rencontres, née d’un amour partagé pour la musique celtique. L’aventure débute avec Trevor le chanteur, bercé par le folk britannique et les sonorités celtes. Il croise la route d’Irène, flûtiste passionnée par la musique Irlandaise. Très vite, Michael les rejoint avec son banjo et son accordéon. Le trio prend vie, et Pinch of Celt s’impose comme une nouvelle voix dans l’univers folk celtique. Quelques années plus tard, Lee, enrichit le groupe de ses percussions et de son clavier, apportant énergie rythmique et improvisation. En 2025, Natacha et Lila, deux danseuses donnent au spectacle une dimension visuelle et festive. Récemment, Roxane rejoint l’aventure au violon, ajoutant son amour de la musique celtique. à l’âme du groupe. .

pôle culturel de Hinx, salle SerGio 112, route de dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 02 30 55 contact.hinx40@gmail.com

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English :

L’événement Sp’Hinx invite PINCH OF CELT Hinx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terres de Chalosse