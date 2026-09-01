Sp’Hinx invite SHOWER POWER Pôle culturel de Hinx, salles SerGio Hinx
samedi 21 novembre 2026 · Pôle culturel de Hinx, salles SerGio · Hinx
Informations pratiques
Hinx
Sp’Hinx invite SHOWER POWER
Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112 route de dax Hinx Landes
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 23:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bains quand on est cinq à chanter sous la douche ! SHOWER POWER, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de nos cinq personnages est mise en jeu dans des situations burlesques.
Pris d’une douce folie , ils se gargarisent de pépites polyphoniques provenant des quatre coins du monde, mises en valeur dans des d’arrangements originaux. Brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box pour armes fatales !
Spectacle décoiffant ! .
Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112 route de dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact.hinx40@gmail.com
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English : Sp’Hinx invite SHOWER POWER
L’événement Sp’Hinx invite SHOWER POWER Hinx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terres de Chalosse
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