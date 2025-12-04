Spi causerie La poëtesse Marie Noël AUDITORIUM Besançon
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Conférence sur la poétesse Marie Noël ( 1883-1967) menée par le Frère Max de Wasseige
Marie NOËL est une grande poétesse parmi les plus illustres auteurs catholiques.
Femme d’une grande sensibilité, elle marque son siècle par son amour constant et son audace. .
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
