Spi causerie La poëtesse Marie Noël AUDITORIUM Besançon

Début : 2025-12-04 18:00:00

Conférence sur la poétesse Marie Noël ( 1883-1967) menée par le Frère Max de Wasseige

Marie NOËL est une grande poétesse parmi les plus illustres auteurs catholiques.

Femme d’une grande sensibilité, elle marque son siècle par son amour constant et son audace. .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

