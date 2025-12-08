Spi causerie Saint Grégoire de Nysse, la vie de Moïse AUDITORIUM Besançon
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-01-08 18:00:00
fin : 2026-01-08
Spi’causerie animée par le Père Gérard Thévenin
À quelqu’un qui lui demande comment atteindre la vie parfaite, Grégoire écrit une Contemplation sur la vie de Moïse .
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
