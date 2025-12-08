Spi causerie Saint Grégoire de Nysse, la vie de Moïse AUDITORIUM Besançon

Spi causerie Saint Grégoire de Nysse, la vie de Moïse

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 18:00:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Spi’causerie animée par le Père Gérard Thévenin

À quelqu’un qui lui demande comment atteindre la vie parfaite, Grégoire écrit une Contemplation sur la vie de Moïse .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

English : Spi causerie Saint Grégoire de Nysse, la vie de Moïse

L’événement Spi causerie Saint Grégoire de Nysse, la vie de Moïse Besançon a été mis à jour le 2025-12-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON