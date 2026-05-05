SPIDER ZED, Le Rocher de Palmer, Cenon

SPIDER ZED Jeudi 5 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 23€ | Tarif Abonné.e : 20€ | Tarif Infidèle : 20€ | Tarif PMR/PSH : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T23:30:00+01:00

Spider Zed a choisi son quotidien comme sujet d’études, dont il livre quelques observations sensibles, accrochées à des mélodies entêtantes. Son écriture simple, fine et sincère, capte les doutes, les espoirs et les contradictions d’une génération qui avance souvent à tâtons. Ici, pas de grands discours : quelques mots bien placés suffisent à faire surgir un souvenir, une émotion ou un instant de vie dans lequel on se reconnaît immédiatement. Son dernier EP, l’aéroport, prolonge cette approche intime et délicate. Comme un lieu de passage, le projet évoque ces moments suspendus entre deux étapes de la vie : les départs, les attentes, les changements qui s’annoncent sans encore prendre forme. Sur des productions aériennes et sensibles, Spider Zed transforme ces instants flottants en chansons touchantes, reflets de fragments de vie qui nous rassemblent.

Dernier album : l’aéroport, 2026, Forchetta

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/spider-zed-05112026-1930 »}]

Entre mélancolie douce, humour discret et regard lucide sur son époque, Spider Zed cultive une écriture à part, qui convertit les petits vertiges du quotidien en chansons qui nous ressemblent. France Hip-Hop