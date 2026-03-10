Spiderman into the spider verse en concert Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Spiderman into the spider verse en concert

Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 17h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39.9 – 39.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Après le triomphe mondial de Spider-Man: Into the Spider-Verse en Concert à travers le monde, le spectacle arrive enfin en France !

Après le triomphe mondial de Spider-Man: Into the Spider-Verse en Concert à travers le monde, le spectacle arrive enfin en France !



Véritables phénomènes, les films ont marqué le public par leurs visuels révolutionnaires et surtout par leurs bandes originales audacieuses, mêlant orchestre symphonique, musiques électroniques et DJ.



La tournée française de Spider-Man: Across the Spider-Verse en Concert proposera le film projeté sur grand écran HD, accompagné en direct par un orchestre complet, un DJ aux platines, des percussions et instruments électroniques ! Une expérience spectaculaire où musique et image fusionnent pour redonner vie à l’univers du Spider-Verse.

Cette tournée inédite s’arrêtera dans plusieurs grandes villes Tours, Lille, Le Havre, Montpellier et Marseille, pour célébrer l’un des films les plus acclamés de la saga de Marvel et Sony Pictures Animation ! .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After the worldwide triumph of Spider-Man: Into the Spider-Verse in Concert around the world, the show is finally coming to France!

L’événement Spiderman into the spider verse en concert Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille