Spiderman, moi et le reste du monde – Cie Carna / Alexandre Blondel – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:00 – 20:50

Gratuit : non 5 € / 10 € 5 € / 10 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Danse et cirque tout en délicatesse Entre confidences intimes et imaginaires débridés, « Spiderman, moi et le reste du monde » explore avec tendresse et humour la construction de soi quand la cellule familiale est défaillante.Mêlant danse, cirque et breakdance, la Compagnie Carna signe un spectacle sensible et percutant. Les univers singuliers des 4 interprètes, portés par la délicatesse du jeu et la puissance du récit, déroulent le fil d’une enfance en quête d’envol. Ils livrent un poème scénique, vibrant de tendresse, où le héros n’est peut-être pas celui qu’on croit, mais celui qui ose se raconter. Chorégraphie et mise en scène : Alexandre BlondelInterprètes : Carlotta Lesage, Jade Lada, Naïs Haidar et Jérôme LebretonRegards chorégraphiques : Camille Chevalier et Emilie CamachoScénographie et costumes : Sylvain DufourMusique : Romain Serre Durée : 50 min. Jeune public à partir de 7 ans Représentations mardi 28 avril 2026 à 14h30 et à 20h

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr