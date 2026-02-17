Spin Wax Espace Cabaret Vauban Brest

Spin Wax

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

2026-03-07

Rendez-vous pour une soirée dédiée à la musique House avec 3 DJ’s qui ramènent leurs bacs de disques pour vous faire danser.

Retrouvez Johan et Cédric Sheva, habitués du lieu, qui invitent pour cette soirée le DJ nantais Philem et sa seleca Deep & Jazzy pour une belle nuit de House Groovy. .

