SPIRIRTUELLEMENT VOTRE – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

SPIRIRTUELLEMENT VOTRE Début : 2026-02-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Après avoir quitté sa femme Jacques s’installe chez Fabienne sa maîtresse, mais lorsque les deux amants apprennent que Laurent et Camille leurs conjoints respectifs sont eux même amants cela complique la situation, sans compter que Camille serait enceinte mais de qui ? Au moment ou chacun souhaite mettre au clair cette situation, Jacques est victime d’un accident….Encore un peu làPremière partie de stand up : Benjamin Vincent

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77