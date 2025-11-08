Spirit Festival 2025 La Couvelée Dumbéa

Spirit Festival 2025

La Couvelée Domaine de la Couvelière Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – – XPF

Paiement des ateliers et soins via des tickets kermesse achat sur place



1 = 1 500

45 = 1

130 = 2

30 = 2



Ateliers de groupe illimités = 7 000 frs

Ateliers de groupe illimités + 2 consultations soins = 12 000 frs

(comprennent le parking)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 08:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le samedi 8 novembre 2025, le Spirit Festival revient pour une édition spéciale d’une journée et d’une soirée au Domaine de la Couvelière, à Dumbéa.

La Couvelée Domaine de la Couvelière Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer upbenc@gmail.com

English :

On Saturday, November 8, 2025, the Spirit Festival returns for a special day and evening at the Domaine de la Couvelière in Dumbéa.

German :

Am Samstag, den 8. November 2025, kehrt das Spirit Festival für eine eintägige und abendliche Sonderausgabe in die Domaine de la Couvelière in Dumbéa zurück.

Italiano :

Sabato 8 novembre 2025, il Festival degli Spiriti torna per una giornata e una serata speciali al Domaine de la Couvelière di Dumbéa.

Espanol :

El sábado 8 de noviembre de 2025, el Festival de Espirituosos vuelve para una jornada y una velada especiales en el Domaine de la Couvelière, en Dumbéa.

