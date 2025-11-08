Spirit Festival 2025 La Couvelée Dumbéa
Spirit Festival 2025 La Couvelée Dumbéa samedi 8 novembre 2025.
Spirit Festival 2025
La Couvelée Domaine de la Couvelière Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – – XPF
Paiement des ateliers et soins via des tickets kermesse achat sur place
1 = 1 500
45 = 1
130 = 2
30 = 2
Ateliers de groupe illimités = 7 000 frs
Ateliers de groupe illimités + 2 consultations soins = 12 000 frs
(comprennent le parking)
, !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 08:00:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le samedi 8 novembre 2025, le Spirit Festival revient pour une édition spéciale d’une journée et d’une soirée au Domaine de la Couvelière, à Dumbéa.
.
La Couvelée Domaine de la Couvelière Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer upbenc@gmail.com
English :
On Saturday, November 8, 2025, the Spirit Festival returns for a special day and evening at the Domaine de la Couvelière in Dumbéa.
German :
Am Samstag, den 8. November 2025, kehrt das Spirit Festival für eine eintägige und abendliche Sonderausgabe in die Domaine de la Couvelière in Dumbéa zurück.
Italiano :
Sabato 8 novembre 2025, il Festival degli Spiriti torna per una giornata e una serata speciali al Domaine de la Couvelière di Dumbéa.
Espanol :
El sábado 8 de noviembre de 2025, el Festival de Espirituosos vuelve para una jornada y una velada especiales en el Domaine de la Couvelière, en Dumbéa.
L’événement Spirit Festival 2025 Dumbéa a été mis à jour le 2025-10-28 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie