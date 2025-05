Spirit Festival à la Maison Gosselin – Saint-Vaast-la-Hougue, 15 juin 2025 10:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Manche

Spirit Festival à la Maison Gosselin 27 Rue de Verrue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 20:00:00

2025-06-15

La Maison Gosselin vous accueille pour un salon dédié aux spiritueux.

Une centaine de spiritueux seront à déguster whisky, rhum, calvados, cocktails, liqueurs…

Venez découvrir de grandes maisons de spiritueux et de belles pépites !

15€ l’entrée pour un verre de dégustation et l’accès à une centaine de spiritueux + 2 jokers pour des bouteilles plus rares (en vente directement sur place).

Interdit aux moins de 18 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Billet d’entrée à vendre sur place le jour J.

27 Rue de Verrue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 40 06 info@maison-gosselin.fr

English : Spirit Festival à la Maison Gosselin

Maison Gosselin welcomes you to a show dedicated to spirits.

A hundred or so spirits will be available for tasting: whisky, rum, calvados, cocktails, liqueurs?

Come and discover some of the great spirits houses and some great nuggets!

15? admission for a tasting glass and access to a hundred or so spirits + 2 jokers for rarer bottles (on sale directly on site).

Under 18s not admitted.

Alcohol abuse is dangerous to health, consume in moderation.

Tickets for sale on the day.

German :

Das Maison Gosselin empfängt Sie zu einer Messe, die den Spirituosen gewidmet ist.

Rund 100 Spirituosen stehen zur Verkostung bereit: Whisky, Rum, Calvados, Cocktails, Liköre?

Entdecken Sie die großen Spirituosenhersteller und ihre Nuggets!

15? Eintritt für ein Glas zur Verkostung und Zugang zu 100 Spirituosen + 2 Joker für seltenere Flaschen (direkt vor Ort erhältlich).

Nicht für Personen unter 18 Jahren.

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Eintrittskarten sind am Tag der Veranstaltung vor Ort erhältlich.

Italiano :

La Maison Gosselin vi dà il benvenuto a una mostra dedicata ai liquori.

Un centinaio di liquori saranno disponibili per la degustazione: whisky, rum, calvados, cocktail, liquori?

Venite a scoprire alcune delle grandi case produttrici di liquori e alcune grandi pepite!

15? ingresso per un bicchiere da degustazione e l’accesso a un centinaio di distillati + 2 jolly per le bottiglie più rare (in vendita direttamente sul posto).

Non sono ammessi i minori di 18 anni.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione.

Biglietti in vendita il giorno stesso.

Espanol :

La Maison Gosselin le da la bienvenida a una exposición dedicada a los espirituosos.

Un centenar de bebidas espirituosas estarán disponibles para su degustación: whisky, ron, calvados, cócteles, licores..

¡Venga a descubrir algunas de las grandes casas de espirituosos y algunas pepitas de oro!

15? de entrada para una copa de degustación y acceso a un centenar de espirituosos + 2 comodines para botellas más raras (a la venta directamente in situ).

No se admiten menores de 18 años.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Venta de entradas el mismo día.

