FESTIVAL SPIRIT IN BLACK: – FESTIVAL SPIRIT IN BLACK – DAY 2 – SALLE LE GRILLEN Colmar

SPIRIT IN BLACK : NIGHT VISIONS Samedi 16 août au Grillen de ColmarDe la déflagration du Grind jusqu’au groove du heavy blues.Une scène Grind/Deathcore déconseillée au âmes sensibles, avec TO THE GRAVE , venu d’Australie avec un Deathcore sans concessions. Egalement ESCUELA GRIND, trio newyorkais, récemment diplômé avec mention par la scène Grindcore. Et en dignes représentants de la scène française : HRFTR, comprendre ici Heareafter , ou plutôt : ils sont vraiment surdoués avec leur MetalCore de haut vol ! L’autre scène prouvera que les accros aux décibels ne renient pas leurs racines Rock, Stoner voire bluesy. En tête d’affiche : VALLEY OF THE SUN, et son rock brûlant et sur vitaminé, venu tout droit de Cincinnati, USA. Et personne ne boudera son plaisir à hocher de la tête sur le Heavy Blues des DIRTY DEEP, une blonde bien fraîche à la main…TO THE GRAVEESCUELA GRINDHRFTRVALLEY OF THE SUNDIRTY DEEP 1 groupe TBA

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68