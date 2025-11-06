Spirit of Ireland fête ses 15 ans ! Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-02 20:00 –

Gratuit : non De 43 € à 58 € Tout public

Des chorégraphies précises, des claquettes explosives, des musiques entraînantes…Irish Celtic, c’est l’histoire de Paddy, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à son fils Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et insouciant, préfère danser que de servir la bonne « Guinness » ou « l’alcool de la vie » (whisky) aux clients du Irish Celtic bar. Mais avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire et la culture de son pays.Pendant près de deux heures, dans le décor de son pub, Paddy, entre deux verres, va lui conter son histoire, celle de l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a fait de la danse un principe, un mode de vie à travers les générations, de 7 à 77 ans.Illustrées par différents tableaux, tous plus authentiques les uns que les autres, les histoires de Paddy, pleines de drôleries et d’anecdotes, nous conduiront dans un fabuleux voyage, enrichi par des claquettes explosives, des musiques magnifiques, des chorégraphies précises et des costumes qui nous transportent d’une époque à une autre.Avec les talentueux danseurs sur scène et des musiciens en live, sélectionnés parmi les meilleurs, Irish Celtic vous fera partager des moments inédits, découvrir des chansons de légende, les traditions celtes et les mystères de leur île.Billetterie

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://indigo-productions.fr/