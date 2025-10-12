SpiritFestival Chemin Henri IV Bizanos
SpiritFestival Chemin Henri IV Bizanos dimanche 12 octobre 2025.
SpiritFestival
Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Les 11 et 12 octobre, rendez-vous au Château de Franqueville à Bizanos pour le SpiritFestival organisé par Une Vie de Sia , thérapeute, Energeticienne !
Plus de 35 exposants artisanat, bijoux, lithotherapie, tatouage, naturopathie, magnétisme, CBD…
constellations familiales, bains de gong, voyages sonores, danse…
12 conférences
6 Ateliers … autour du corps et de l’esprit
Des thérapeutes , Artisans , créateurs passionnés !
Et samedi soir dès 19h, concert live avec le groupe Flama Kaly !
Food trucks sur place
Entrée gratuite tout le week-end samedi de 12h à 21h, dimanche de 10h à 18h. .
Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 05 16 14 8chakras.fest@gmail.com
English : SpiritFestival
German : SpiritFestival
Italiano :
Espanol : SpiritFestival
L’événement SpiritFestival Bizanos a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Pau