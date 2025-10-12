SpiritFestival Chemin Henri IV Bizanos

Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Les 11 et 12 octobre, rendez-vous au Château de Franqueville à Bizanos pour le SpiritFestival organisé par Une Vie de Sia , thérapeute, Energeticienne !

Plus de 35 exposants artisanat, bijoux, lithotherapie, tatouage, naturopathie, magnétisme, CBD…

constellations familiales, bains de gong, voyages sonores, danse…

12 conférences

6 Ateliers … autour du corps et de l’esprit

Des thérapeutes , Artisans , créateurs passionnés !

Et samedi soir dès 19h, concert live avec le groupe Flama Kaly !

Food trucks sur place

Entrée gratuite tout le week-end samedi de 12h à 21h, dimanche de 10h à 18h. .

Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 05 16 14 8chakras.fest@gmail.com

