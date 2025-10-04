Spirits expérience 1ère édition Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Spirits expérience 1ère édition Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac samedi 4 octobre 2025.

Spirits expérience 1ère édition

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Un week-end. Un lieu. Une expérience unique. Les 4 et 5 octobre au Cloître des Carmes, des producteurs locaux sont accueillis par l’Union des Commerçants de Jonzac.

Dégustations ; Vente aux enchères ; Ateliers cocktails ; Brunch exclusif ; Concerts live

.

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ucj.jonzac@gmail.com

English :

A weekend. A place. A unique experience. On October 4 and 5 at the Cloître des Carmes, local producers are hosted by the Union des Commerçants de Jonzac.

Tastings; Auction; Cocktail workshops; Exclusive brunch; Live concerts

German :

Ein Wochenende. Ein Ort. Eine einzigartige Erfahrung. Am 4. und 5. Oktober werden im Cloître des Carmes lokale Produzenten von der Union des Commerçants de Jonzac empfangen.

Verkostungen; Auktionen; Cocktail-Workshops; Exklusiver Brunch; Live-Konzerte

Italiano :

Un fine settimana. Un luogo. Un’esperienza unica. Il 4 e 5 ottobre, al Cloître des Carmes, i produttori locali saranno accolti dall’Union des Commerçants de Jonzac.

Degustazioni; Asta; Laboratori di cocktail; Brunch esclusivo; Concerti dal vivo

Espanol :

Un fin de semana. Un lugar. Una experiencia única. Los días 4 y 5 de octubre, en el Cloître des Carmes, los productores locales serán recibidos por la Union des Commerçants de Jonzac.

Degustaciones; Subasta; Talleres de coctelería; Brunch exclusivo; Conciertos en directo

L’événement Spirits expérience 1ère édition Jonzac a été mis à jour le 2025-09-08 par Offices de Tourisme de Jonzac