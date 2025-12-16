Spiritualité au Féminin – Qu’est ce que le Féminin a apporté et apporte encore aux SpiritualitéS et donc au Monde d’aujourd’hui ? HEC Alumni Paris Mercredi 7 janvier 2026, 19h00 sur inscription

Spiritualité au Féminin – Qu’est ce que le Féminin a apporté et apporte encore aux SpiritualitéS et donc au Monde d’aujourd’hui ? Par HEC Alumni

Quatre témoignages intimes et une table ronde pour évoquer la place du féminin dans la pratique, la représentation et l’évolution des SpiritualitéS

Venez partager leur vécu, leur vision, leur approche

et surtout le chemin que nous proposons de faire ensemble sur le sujet.

Nous avons la joie de vous inviter à une rencontre exceptionnelle sur la place et l’apport du Féminin dans nos différentes spiritualités.

Le choix de ce sujet découle du constat que dans nos différentes assistances, que ce soit dans le cadre du Club SpiritualitéS ou d’autres moments de rencontre sur les SpiritualitéS, nous observons une prédominance féminine très forte, avec pour autant une prédominance masculine dans la représentation des charges et/ou différents clergés des SpiritualitéS. Est-ce un paradoxe, une complémentarité ou un simple état de fait ? En tout état de cause, cela interroge et suscite une curiosité sur l’impact du Féminin aujourd’hui et par le passé sur nos mondes spirituels (et donc sur nos mondes )

Nos invités, Sr Nathalie Becquart (H92), Hermès Garanger, Vénérable Michel Thao Chan, et Lalla Carole-Latifa Ameer sont les représentants de trois traditions spirituelles auprès des fidèles mais aussi des institutions internationales.

La première, religieuse Xavière (diplômée d’HEC) est aujourd’hui la sous-secrétaire du Secrétariat Général du Synode à Rome et portera donc la vision chrétienne catholique sur le sujet. La seconde plus jeune femme lama occidentale et le troisième, moine bouddhiste seront les représentants de la spiritualité Bouddhiste. Enfin la quatrième est héritière et/ou « passeuse » de la tradition soufie en sa qualité de représentante de la confrérie Soufie Chishtiyya de l’Inde et connaisseuse de l’enseignement du maître soufi Rûmî, à l’origine de l’ordre mevlevi de Turquie (connu pour ses derviches tourneurs).

Ces témoins représentants des différentes obédiences partagent leurs réflexions et observations mais aussi leurs propres pratiques. Il est à noter que chacune et chacun d’entre eux a mené une vie« à cheval » entre le temporel et le spirituel et peuvent donc compléter nos échanges de leur rapport au monde, leur vision de son évolution et surtout de la possible opportunité d’envisager notre univers différemment à travers le féminin.

Nous partagerons nos questionnements sur ce sujet et échangerons sur nos propres expériences.

Nous nous réjouissons de votre présence et de votre participation à cette soirée riche en échanges, expériences et réflexions. Cette soirée sera animée par Ghita MORSSI BARAKAT. Elle sera suivie d’un cocktail dînatoire pour poursuivre les échanges dans la joie.

Nous démarrerons à 19h et finirons vers 20h30/21h. Le cocktail pourra se prolonger plus tard !

Le bureau du Club, Marie Regnault, Marina Barreau, Céline Bonis, Denis Boutte, Ophelia Didriche, Olivier Guerinault, Ghita Morssi Barakat

Nos invité(e)s

Sr Nathalie Becquart

Nathalie Becquart est une religieuse Xavière, une congrégation apostolique de spiritualité ignatienne. Elle est actuellement sous-secrétaire du Secrétariat Général du Synode à Rome c’est-à-dire n°2 de cette instance au Vatican chargée d’organiser et animer le processus du Synode universel sur la synodalité intitulé « Pour une Eglise synodale : communion-participation-mission » lancé en 2021. Cette mission au service de la diversité des Eglises locales lui permet de se déplacer sur tous les continents où elle intervient régulièrement sur les questions de synodalité, gouvernance, discernement et leadership de style synodal.

Diplômée de HEC Paris en 1992, Majeure Entrepreneurs, elle a travaillé deux ans comme consultant en marketing-communication avant d’entrer chez les Xavières en 1995. Elle a obtenu une double licence en philosophie et théologie en 2006 au Centre Sèvres-Facultés Jésuites de Paris, complété par une formation en sociologie à l’EHESS (2004-2006). En 2019-2020, elle s’est spécialisée en ecclésiologie aux Etats-Unis.

Pendant 25 ans, elle a été investie de diverses manières dans la pastorale des jeunes : à l’équipe nationale des Scouts de France, dans l’accompagnement spirituel des jeunes adultes au Réseau Jeunesse Ignatien, dans la pastorale étudiante.

Elle est l’auteur de nombreuses publications sur la synodalité et les synodes, les jeunes et la pastorale des jeunes, l’Église et la mission. Elle a été nommée dans la liste « BBC 100 Women 2022 » et dans la liste 2024 « Forbes 50 over 50 » mettant en lumière des femmes influentes et inspirantes.

Vénérable Michel Thao Chan

Vénérable Michel Thao Chan a eu plusieurs vies : homme d’affaires, moine bouddhiste, conférencier, chercheur et négociateur. Docteur en biologie et en Sciences Physiques ( UTC, France), docteur en psychologie ( UMSc, USA), il est également lauréat d’un MBA et DBA ( ISM, France-USA). Spécialiste en biophysique clinique et en négociation internationale, il a consacré l’essentiel de sa carrière au domaine de la santé en tant que chercheur et professeur mais aussi en tant qu’agent économique avec des rôles de directeur développement et marketing, puis directeur financier et ressources humaines dans des PME et des grands groupes. Secrétaire Général de « Sino Européen Développement Formation Culture » ( SED-FC) depuis 2014, et fondateur et président du cercle de réflexion des nations (CRN) depuis 1994, il a signé 2 accords de programme d’éducation avec les nations unies (UNITAR), au niveau gouvernemental pour la création de 2 programmes Executives :

– ‘Doctorate of Peace Administration’ pour les diplomates, et les leaders Sociaux (signé en 2007),

– ‘PhD of International Governance and Sustainable Development’ pour les Ministres et Vice-Ministres dans le monde (signé en 2007).

Vénérable Michel Thao Chan se définit comme le serviteur de la paix et du développement durable.

Hermès Garanger

Productrice dans les médias depuis près de 25 ans après avoir été la plus jeune femme « Lama » occidentale au monde à 19 ans, maman active, femme engagée, conférencière passionnée… et puis récemment auteure de l’ouvrage autobiographique « Lama à 19 ans… Et après ? », Hermès Garanger a eu un parcours hors du commun dès ses 13 ans, ayant grandi dans un monastère bouddhiste, jusqu’à aujourd’hui où elle part à la rencontre des organisations et institutions pour insuffler vie et harmonie. Pour ce faire, Hermès a suivi des parcours académiques et professionnelles denses et au croisement de ses deux mondes occidental et oriental : elle a ainsi obtenu un master en neurosciences appliquées puis a été certifiée en théorie polyvagale ( système nerveux). Elle a aussi obtenu le titre d’ aumônière de prison. Parmi ses différentes casquettes, Hermès est également traductrice de tibétain, réalisatrice pour France Télévisions, enseignante à l’institut europeen de journalisme, enseignante à l’école audiovisuelle Supdeprod et engagée pour des causes humanitaires et environnementales.

Dans ses propres mots, Hermès se définit ainsi :

» Si je devais résumer ma vie en 4 mots, ce serait : Vie active, Pause méditative.

« Méditative » car avec 30 000 heures de méditation réalisées au cours de ma vie, les équipes du centre Neuroscientifique de l’Inserm de Lyon se sont penchées sur mon cerveau, dans le cadre de leurs recherches sur les bienfaits que pourrait avoir la méditation sur le cerveau.

« Active » car après avoir obtenu le titre de « Lama » à 19 ans, j’ai décidé de repartir dans la vie active et d’intégrer ces longues heures de méditation à mon univers professionnel de productrice, réalisatrice et conférencière et d’appliquer ces pauses méditatives dans mon quotidien. »

Carole Latifa Ameer

Carole Latifa Ameer est guide spirituelle autorisée dans la voie soufie indienne chishtiyya, historienne de l’art et spécialiste du patrimoine soufi. Présidente de WALIYAT ONG Internationale, ONG de plaidoyer et développement, elle œuvre à la réhabilitation des figures féminines et du patrimoine féminin dans la recherche et les narratifs historiques, à la promotion d’un leadership partagé – y compris spirituel – et à l’élaboration de nouveaux modèles de civilisation inspirés par la sagesse et l’éthique.

Elle transmet aujourd’hui une initiation spirituelle aux femmes et aux hommes en quête de beauté et d’ancrage dans la tradition soufie, en s’appuyant particulièrement sur l’enseignement de Rûmî, dont elle souligne la résonance universelle dans le monde actuel.

Directrice artistique, elle a marqué la scène culturelle en dirigeant la création artistique de grands festivals internationaux, tels que le Festival de Fès de la Culture Soufie et le Festival de Fès des Musiques Sacrées, où elle a mis en lumière la culture soufie comme une tradition vivante dialoguant avec la création contemporaine.

Engagée dans le dialogue interreligieux, elle est notamment co-autrice de « Les Dormants d’Éphèse au Vieux-Marché en Bretagne et dans le Coran », un ouvrage collectif consacré au pèlerinage islamo-chrétien initié par Louis Massignon. Elle siège également au Conseil d’administration de l’émission Islam sur France 2, contribuant à une réflexion ouverte et contemporaine sur la spiritualité musulmane en France et dans le monde.

