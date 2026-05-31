Spiritualité et royauté, l’organiste Maestro Stefano Giordano, Chiesa Santa Sofia Anacapri, Anacapri

Spiritualité et royauté, l’organiste Maestro Stefano Giordano Dimanche 21 juin, 21h00 Chiesa Santa Sofia Anacapri Naples

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Pour célébrer la musique, un concert explorant la spiritualité et la majesté de l’orgue, avec des transcriptions surprenantes du répertoire symphonique romantique, interprétées sur le puissant et éclectique instrument de l’église Santa Sofia, voix authentique de la communauté d’Anacapri.

Auteurs : Bach, Wagner, Debussy, Ravel, Haendel, Elgar, Walton

Chiesa Santa Sofia Anacapri Piazza Diaz, Anacapri Anacapri 80071 Naples Campanie https://www.facebook.com/parrocchiasantasofiaanacapri/ L’église Santa Sofia se dresse au cœur du centre historique d’Anacapri, sur la piazza Diaz, et constitue l’un des édifices religieux les plus importants de l’île de Capri. Construite selon l’inscription sur sa façade en 1510 — bien que la date soit contestée par certains historiens — elle remplaça la première paroisse de Santa Maria di Costantinopoli, bâtie à l’emplacement de l’ancienne église San Carlo. Sa façade est de style baroque, mais avec une touche locale qui en tempère les excès, créant ainsi un mélange harmonieux des styles. Elle présente trois portails et deux niches abritant les statues en argile de Sainte-Sophie et de Saint-Antoine, saint patron d’Anacapri. Outre le dôme principal, on en compte cinq autres plus petits, surmontés de lanternes, qui donnent à l’église sa silhouette caractéristique dominant la place. À l’intérieur, la structure en croix latine est divisée en trois nefs avec un sol en marbre blanc de Carrare, et diverses chapelles de différentes époques s’ouvrent le long de celles-ci. L’église Santa Sofia d’Anacapri abrite un orgue à tuyaux d’une grande valeur pour toute la communauté. L’instrument a accompagné les célébrations liturgiques depuis sa construction en 1935, gravant dans l’âme des habitants d’Anacapri les moments de joie, d’émotion et de tristesse au fil des décennies.

Comme tous les orgues, celui-ci est un instrument vivant, composé d’une myriade de pièces parfois aussi délicates que singulières : une véritable forêt de centaines de tuyaux — visibles et cachés, de toutes dimensions et de différents matériaux — ainsi que la console, les claviers, les pédaliers, les sommiers, les soufflets et d’autres mécanismes aux noms souvent insolites.

L’orgue a également connu une intense activité de concerts qui a marqué une période importante de sa vie. Accès piétonnier, parking à 100 mètres, entrée libre à l’église

Pour célébrer la musique, un concert explorant la spiritualité et la majesté de l’orgue, avec des transcriptions surprenantes du répertoire symphonique romantique, interprétées sur le puissant et de…

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