SPIRITUEUX – Cie La Passée Théâtre Aux Croisements Perpignan

SPIRITUEUX – Cie La Passée Jeudi 5 février 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Spiritueux est un alcool distillé au plus près de son essence pour en garder le meilleur. À consommer sans modération. Entre autobiographie et fiction, Laurent nous compte son lien à l’alcool et universalise son propos a toute forme d’addiction. Une écriture poétique et ancrée dans le réel.

Thématiques : addiction, autobiographie et poésie.

Mise en scène : Audrey Bertrand , Laurent Cazanave Texte et jeu : Laurent Cazanave

Chorégraphie : Caroline Jaubert

Scènographie : Juliette Chapuis

Création sonore : Michaël Pothlichet / Costumes : Chann Aglat Création lumière : Rudy Sanguino.

Durée : 75 min. A partir de 13 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

