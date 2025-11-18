Spiritueux Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Spiritueux

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Création de Laurent Cazanave, artiste associé des théâtres

Trinquer, boire à la santé de, boire un verre pour discuter, fêter un anniversaire, un pot de départ, une victoire, une défaite, boire pour célébrer, boire pour oublier, boire pour s’amuser, pour être ensemble…

Juste une pinte, en terrasse, comme chaque fois. Ce soir, fêter le départ de Camélia et Medhi qui vont faire le tour du monde. Dernière grosse fête chez eux, entre potes. Sonia mon ex-femme sera là. Pas grave. Après, plus rien, Black-out. Dernier souvenir. Maintenant, retrouver le fil de la soirée, se souvenir. Jeu à boire, Whisky, une voiture, bière, Sonia, Vodka, Julie, Vin blanc, pour le meilleur, pour le pire… S

piritueux est un alcool distillé au plus près de son essence pour en garder le meilleur.

À consommer sans modération .

+33 2 99 81 62 61

