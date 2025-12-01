Spirivino salon des vins, bières et spiritueux Amboise

Spirivino salon des vins, bières et spiritueux

46 Avenue Emile Gounin Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez profiter de Spirivino, le salon des vins, bières et spiritueux, au Domaine de la Gabillière d’Amboise le samedi 13 décembre 2025.

Au programme

Découvrez la sélection des étudiants en BTS commerce vins, bières du lycée viticole d’Amboise spiritueux comprenant gin, vermouth, hydromel, liqueurs, bières, pastis artisanal, whisky et vins.

Participez à un atelier culinaire avec le chef Sébastien Brun de 11h à 13h.

Découvrez des vins bulgares à 11h.

Participez à un atelier cocktail à 15h.

Profitez d’un tirage de tombola à 17h.

Accès libre.

46 Avenue Emile Gounin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Spirivino: wine, beer and spirits fair

Enjoy Spirivino, the wine, beer and spirits fair, at the Domaine de la Gabillière in Amboise on Saturday 13th December 2025.

German :

Genießen Sie Spirivino, die Messe für Weine, Biere und Spirituosen, in der Domaine de la Gabillière in Amboise am Samstag, den 13. Dezember 2025.

Italiano :

Sabato 13 dicembre 2025, presso il Domaine de la Gabillière di Amboise, si terrà Spirivino, il salone del vino, della birra e dei distillati.

Espanol : Spirivino: la feria de vinos, cervezas y licores

Venga a disfrutar de Spirivino, la feria de vinos, cervezas y licores, en el Domaine de la Gabillière d’Amboise el sábado 13 de diciembre de 2025.

