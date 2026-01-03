Nous connaissons tous Spirou, le groom le plus célèbre du monde, croqué depuis sa naissance en 1939 par une multitude de dessinateurs, parmi lesquels André Franquin, le maître de la BD franco-belge. Mais qui sait que derrière ce personnage de fiction se cache un grand héros de la Résistance ? Durant la Seconde Guerre mondiale, le Journal de Spirou a en effet abrité un résistant majeur : Jean‑Georges Evrard. Sous le nom de plume Jean Doisy, ce militant proche du parti communiste belge utilise le journal comme vecteur de ses multiples activités de lutte contre l’occupant allemand.

En présence des réalisateurs et de Caroline François, conseillère historique du film, co‑commissaire de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah (Mémorial de la Shoah 2022-2023).

En conversation avec Victor Macé de Lépinay, producteur à France Culture.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, documentaire, 52 min, coproduction Nova Production, Nola Films et Jungle Films, 2026.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

