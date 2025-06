SPIRULINE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Val-de-Dagne 22 juin 2025 10:00

Aude

SPIRULINE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Chemin du Cimetière Val-de-Dagne Aude

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

SPIRULINE DU VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

La spiruline est cultivé artisanalement depuis 2014 sur une ferme de taille modeste, à Pradelles en Val. À tous les stades de la culture, les choix sont fait pour une spiruline de qualité. Certification Ecocert Spiruline écologique depuis 2020, actuellement en Bio AB. Sur place explications des processus de production (de la culture, en passant par la récolte, la transformation et le séchage). Vous pourrez déguster différentes recettes à base de spiruline, observer la spiruline au microscope et acheter les produits.

Chemin du Cimetière

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 11 61 56 35 contact@spiruline-valdedagne.fr

English :

SPIRULINA FROM THE VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

Spirulina has been grown by hand since 2014 on a modest-sized farm in Pradelles en Val. At every stage of cultivation, choices are made for quality spirulina. Ecocert « Ecological Spirulina » certification since 2020, currently in Bio AB. On-site explanations of production processes (from cultivation to harvesting, processing and drying). You’ll be able to taste different spirulina-based recipes, observe spirulina under the microscope and buy the products.

German :

SPIRULINE DU VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

Spirulina wird seit 2014 auf einem kleinen Bauernhof in Pradelles en Val in Handarbeit angebaut. In allen Phasen des Anbaus werden Entscheidungen für eine qualitativ hochwertige Spirulina getroffen. Ecocert-Zertifizierung « Spirulina écologique » seit 2020, derzeit Bio AB. Vor Ort Erklärungen der Produktionsprozesse (vom Anbau über die Ernte bis hin zur Verarbeitung und Trocknung). Sie können verschiedene Rezepte mit Spirulina probieren, Spirulina unter dem Mikroskop betrachten und die Produkte kaufen.

Italiano :

SPIRULINA DELLA VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

Dal 2014 la spirulina viene coltivata a mano in un’azienda agricola di modeste dimensioni a Pradelles en Val. In ogni fase del processo di coltivazione vengono fatte scelte per garantire una spirulina di qualità. Certificazione Ecocert « Spirulina ecologica » dal 2020, attualmente Organic AB. Spiegazioni in loco del processo di produzione (dalla coltivazione alla raccolta, alla lavorazione e all’essiccazione). È possibile assaggiare diverse ricette a base di spirulina, osservare la spirulina al microscopio e acquistare i prodotti.

Espanol :

ESPIRULINA DEL VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

La espirulina se cultiva a mano desde 2014 en una explotación de tamaño modesto de Pradelles en Val. En cada etapa del proceso de cultivo, se toman decisiones para garantizar la calidad de la espirulina. Certificación Ecocert « Espirulina Ecológica » desde 2020, actualmente Bio AB. Explicaciones in situ del proceso de producción (desde el cultivo hasta la cosecha, pasando por la transformación y el secado). Se pueden degustar diferentes recetas a base de espirulina, observar la espirulina al microscopio y comprar los productos.

