Splaf-Plouic-Tacatac – Danse par l’Association Danse en Tout Sens – Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 29 juin 2025 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-29 15:30 – 17:30

Gratuit : non En prévente : Adultes 10 € / Enfants 5 € / Gratuit pour les moins de 3 ans Sur place : Adultes 12 € / Enfants 6 € / Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation : https://linktr.ee/danseentoussens Tout public

Danse En Tous Sens présente « Splaf-Plouic-Tacata », son 2e spectacle chorégraphié et mis en scène par Maeva Truchot, avec la participation de tous les élèves de l’association. Effleurer une toile juste pour qu’elle se dévoile ; Tracer un cercle, un trait, une droite. Tapoter avec ses doigts, ses pieds ; Projeter ses peurs, ses doutes, ses joies… Faire naître une œuvre d’art.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr https://linktr.ee/danseentoussens