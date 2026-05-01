Splash & Bike Place de Tordesillas Hagetmau

Hagetmau

Splash & Bike

Place de Tordesillas Piscine municipale Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai, enfilez votre maillot et venez nous retrouvez à la piscine de la Cité Verte.

A programme de cette journée, des baptêmes de plongée, un défi aquabike, des structures gonflables. Goûter offert à partir de 16h30. Sur réservation.

Samedi 23 mai, enfilez votre maillot et venez nous retrouvez à la piscine de la Cité Verte.

A programme de cette journée

> 10h Baptême de plongée 10€

> De 14h45 à 17h Défi aquabike tarif entrée piscine

> De 14h45 à 18h Structures gonflables tarif entrée piscine

> 16h30 Goûter offert

Sur réservation au 05 58 79 79 79. .

Place de Tordesillas Piscine municipale Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 79 79

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English : Splash & Bike

Saturday May 23, put on your swimsuit and join us at the Cité Verte pool.

The day’s program includes diving baptisms, an aquabike challenge and inflatables. Snacks available from 4.30pm. Reservations required.

L’événement Splash & Bike Hagetmau a été mis à jour le 2026-05-14 par Landes Chalosse