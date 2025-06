Splash party Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron

Splash party Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron mardi 29 juillet 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-29 13:00 – 14:00

Gratuit : non 2€ Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 16

Splash PartyDans le cadre des Estivales 2025, la piscine municipale renouvelle la splash party tous les mardis.?Plongez dans l’ambiance festive de notre Splash Party ! Découvrez notre toute nouvelle structure gonflable et jeux aquatiques. Tous les mardis du 15 juillet au 26 août13h-14hPiscine Baptiste-Lefèvre 2€Jeunes de 7 à 16 ans

Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron 44220

02 40 86 02 72 https://www.ville-coueron.fr/sports/piscine-baptiste-lefevre/