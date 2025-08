Splash & Run Esplanade du Lac Nantua

Splash & Run Esplanade du Lac Nantua samedi 6 septembre 2025.

Splash & Run

Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Par équipe, prêt matériel inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Pour la 10ème édition, on change tout ! Le décor, l’eau du bain et la date !

Organisé par Haut-Bugey Agglomération en collaboration avec Gravity Race

.

Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 87 01 87 sportstourisme.hba@gmail.com

English :

For the 10th edition, we’re changing everything! The decor, the bathwater and the date!

Organized by Haut-Bugey Agglomération in collaboration with Gravity Race

German :

Für die 10. Ausgabe ändern wir alles! Das Dekor, das Badewasser und das Datum!

Organisiert von Haut-Bugey Agglomération in Zusammenarbeit mit Gravity Race

Italiano :

Per la decima edizione, cambiamo tutto! L’arredamento, l’acqua del bagno e la data!

Organizzato da Haut-Bugey Agglomération in collaborazione con Gravity Race

Espanol :

Para la 10ª edición, ¡lo cambiamos todo! La decoración, el agua de la bañera y la fecha

Organizado por Haut-Bugey Agglomération en colaboración con Gravity Race

L’événement Splash & Run Nantua a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Bugey